Berrettini super: rimonta Atmane e vola in semifinale contro Vukic

PHOENIX (Stati Uniti) - Dopo la maratona in due giorni per accedere ai quarti di finale Matteo Berrettini questa sera è tornato in campo nel Challenger di Phoenix a caccia di un posto in semifinale. Il tennista romano, entrato con la Wild Card, ha sconfitto il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo) eliminato da Luca Nardi alle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Gara tesissima risolta in tre set e quasi dopo tre ore di gioco sul punteggio di 3-6, 7-6 (7-1), 7-6 (8-6). In semifinale, Berrettini troverà l'australiano Vukic, numero 7 del ranking mondiale.