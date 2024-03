Sinner, sulla classe non c'è partita con Alcaraz: il gesto e la frase carina

INDIAN WELLS (Stati Uniti d'America) - In ogni momento, è sempre questione di stile. E anche se sconfitto nel gioco, "Italians do it better" nella vita. È dal 1987, quando la cantante italo-americana Madonna - all'anagrafe Veronica Ciccone - rese pop questo slogan, ancora estremamente attuale tanto all'interno dei nostri confini nazionali quanto negli Stati Uniti. E un motivo ci sarà. Proprio nel Paese a stelle e strisce, e precisamente a Indian Wells, durante la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il talento azzurro del tennis ne ha dato un'ulteriore dimostrazione...

Sinner, Alcaraz e le raccattapalle: il siparietto

Dopo tre game del primo set, sul punteggio di 2-1 per Sinner, il match viene interrotto per pioggia. Carlos Alcaraz si fa riparare dalla pioggia da una raccattapalle, mentre l'altoatesino, con grande cavalleria, libera dall'onere la signorina di turno, reggendosi l'ombrello da solo. Mentre lo spagnolo, probabilmente teso per il match, si guarda intorno insistentemente, Jannik si mostra sorridente e rilassato e inizia a parlarle, mentre lei è visibilmente emozionata dall'inaspettato incontro ravvicinato. "Ho fatto la raccattapalle per tanti, sono felicissima di farlo per te", le parole della ragazza. Anche se non sul campo, Sinner ha già vinto...