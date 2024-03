Berrettini risorge, è finale! Orario, diretta, dove vedere in tv il tennis live

Matteo Berrettini è finalmente pronto per tornare a giocarsi una finale nel Challenger di Phoenix . Il tennista romano nella giornata di ieri si è imposto giocando addirittura due match: prima ai quarti di finale contro Atmane (3-6 7-6 7-6) e poi in semifinale contro Vukic . Berrettini ha trionfato contro l'australiano in due set al termine di un match combattuto terminato sul risultato di 7-6 (2) 7-6(2). Una vera e propria impresa se si considera che il classe 1996 non giocava un match da sei mesi e mezzo per via dell'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo. Nella partita decisiva per il trionfo finale Matteo affronterà il portoghese Nuno Borges , n.60 ATP , quinta testa di serie e campione in carica. Borges in semifinale ha eliminato il francese Van Assche .

Berrettini-Borges: orario e dove vederla in tv e in streaming

La finale del Challenger di Phoenix tra Berrettini e Borges è in programma alle ore 22 italiane (14 ora locale). Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Supertennis (212) e in streaming sulle rispettive applicazioni Supertennis, SkyGo, NOW e ATP Challenger TV.

Berrettini: "Posso giocare meglio di così"

Tra i due non ci sono precedenti, mentre nel 2019 Berrettini si aggiudicò il torneo. Dopo la semifinale contro Vukic il tennista romano ha dichiarato: "Ho fatto davvero un gran lavoro in questi 7 mesi in cui non ho potuto competere. Ho passato tanti momenti tristi, ma ripensando a tutto quello che è successo, oggi sono riuscito a trovare le energie che mi mancavano per vincere queste due partite. So che posso giocare meglio di così, ma non importa. Mi sto divertendo a lottare e a giocare di fronte a questo fantastico pubblico. Abbiamo attraversato tutte le stagioni in questi giorni (ride, riferendosi alle varie interruzioni per pioggia), ma ora siamo in finale e manca solo l'ultimo step".