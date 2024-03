Sinner, la paura per l'infortunio: "Spero di essere in forma a Miami"

"Non è certo il finale che volevo, ma giocare contro di lui è sempre difficile. Dopo il primo set ho fatto un paio di errori e lui ha alzato il livello. È difficile da digerire, ma spero di essere nelle giuste condizioni fisiche per Miami, che è la cosa per me più importante. Vediamo come sto nei prossimi giorni. Sono felice per Carlos, è un grande giocatore e un bravo ragazzo. Quando sono caduto? Ho sentito qualcosa al gomito perché ci sono caduto sopra. Dopo ho avuto difficoltà a servire. Al momento nel mio corpo sento di tutto" (dice sorridendo, NdR)

Una sottolineatura poi gli viene chiesta anche sulla fine delle 19 vittorie consecutive: “Non ci penso molto. Sono stato positivo durante tutta questa serie di vittorie e resto positivo anche adesso, perché, sai, ho perso in semifinale a Indian Wells, che è comunque un ottimo risultato. Ora, il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per Miami. Sicuramente è dura che debba finire così qui, perché per me questo è un posto davvero speciale in cui giocare. Ma mi sento felice per quello che sto facendo. Certo non è il finale che volevo, ma lui è stato bravo ad alzare il livello e io non sono stato all'altezza".