Sinner-Alcaraz, Panatta a Bertolucci: “Dopo il primo set pensavo che…"

Bertolucci, Panatta e la sconfitta di Sinner

Pensiero diverso per Bertolucci, che ha spiegato: "Non è quello il motivo, il motivo è che la percentuale di prime palle è stata troppo bassa, Alcaraz è riuscito a destabilizzarlo, variando molto di più, lavorando di più la palla e Sinner ha cominciato a sbagliare di più, a steccare con il dritto, ma sono cose che quando due giocatori sono allo stesso livello, basta che uno renda al 100% e uno al 95%". La risposta di Panatta: "Lui che è abituato sempre a comandare soprattutto da centrocampo, quando la palla gli torna qualche volta in più, come con Alcaraz che ieri ha giocato in modo pazzesco. Tutte queste vittorie che ha avuto, 19, non mi ricordo neanche quante... vabbè... si era abituato un po' troppo bene. Ieri Alcaraz ha variato tanto il gioco, per cui probabilmente hanno capito nel suo team come giocare contro Sinner". Ancora Betolucci: "Però ti serve una giornata dove ti riesce tutto perfettamente, perché copre bene da dietro, spinge, la palla corta, sa fare un po' tutto, viene a rete, serve bene. È un gioco molto difficile, molto rischioso, che solo un fenomeno come lui può fare, ma non tutti i giorni. Infatti ha concesso il primo set. Però questa è solo una tappa, ne vedremo tante di queste partite e godremo veramente tanto. Questo è il tennis del futuro e vedremo adesso se riuscirà a recuperare".