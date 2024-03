Alcaraz batte Medvedev in finale e fa il bis a Indian Wells

Se qualche ora fa Alcaraz aveva dovuto rimontare un il set perso 6-1 con l'italiano per imporsi 2-1, in finale è riuscito a strappare la prima partita per soli due punti al tie break (7-5). Nella seconda partita, il russo ha ceduto di schianto e in soli 33' minuti Alcaraz ha chiuso l'incontro, festeggiando la prima vittoria dell'anno.