Sinner, il cavaliere di Indian Wells conquista la raccattapalle: "Lo adoro"

Durante la semifinale persa da Sinner contro Alcaraz a Indian Wells , c'è stato anche spazio per un particolare gesto da gentleman del tennista azzurro che, durante la pioggia, ha preso in mano l'ombrello tenuto dalla raccattapalle e ha iniziato a conversare con la ragazza, invitandola a sedersi sulla panchina riservata ai giocatori. Un gesto che ha fatto il giro del mondo e che ha conquistato in modo particolare la protagonista.

Le parole della raccattapalle su Sinner

"Ciao, mi chiamo Caroline e ho avuto la grande opportunità di stare seduta di fianco a Sinner sotto un ombrello. Durante la partita stava piovendo e gli stavo tenendo l’ombrello, quando mi ha chiesto di sedermi vicino a lui. Poi ha preso l’ombrello e abbiamo iniziato a chiacchierare. Mi ha chiesto da quanti anni giocassi a tennis e quali fossero le partite in cui ero stata in campo. Poi mi ha chiesto come funziona il lavoro del raccattapalle e che posizione bisogna tenere in campo e gli ho spiegato tutto. Per me è stato bellissimo essere vicina a Sinner e chiacchierare con lui. Adoro Sinner: lui è uno dei miei giocatori preferiti e sono fortunata ad averlo incontrato e ad averci parlato" ha detto la ragazza in un'intervista a Sky Sport.