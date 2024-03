Da Sinner e Alcaraz a Berrettini: ecco il tabellone di Miami, tutte le sfide

Sorteggi: gli avversari degli azzurri

È stato svelato il tabellone del Masster 1000 di Miami, Sinner cerca il riscatto dopo al finale persa la scorsa edizione contro quel Medvedev che potrebbe affrontare in semifinale quest'anno: infatti con l'assenza di Djokovic è Alcaraz, fresco vincitore degli Indian Wells, la testa di serie numero 1 con l'azzurro numero 2 ed il russo 3. Per l'altoatesino e per Musetti c'è il bye al 1° turno (Sinner affronterà il vincente di Cachin-qualificato), Arnaldi affronterà il giovane francese Fils, Sonego contro Evans, Darderi contro Shapovalov e Cobolli contro un qualificato.