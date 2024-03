Il tennis si stringe attorno alla Sabalenka: il fidanzato di Aryna morto nella notte

Aryna Sabalenka, attualmente a Miami per preparare il suo debutto nel torneo Wta, è stata colpita un grave lutto: Konstantin Koltsov, suo compagno dal 2021, nonché ex campione di hockey su ghiaccio, è morto a soli 42 anni. A ufficializzare il decesso la Federazione bielorussa e l'Hockey club Salavat Yulaev, società in cui allenava. Ignote le cause che hanno portato alla morte, ritenuta "improvvisa".