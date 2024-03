Sinner incontra l’Italia a Miami: sorrisi e abbracci con Spalletti e Buffon

MIAMI (FLORIDA) - La Nazionale è sbarcata a Miami dove domani, alle ore 22 italiane, sfiderà il Venezuela in amichevole. Ad accogliere gli azzurri al Chase Stadium, l'impianto dove si giocherà la gara contro i sudamericani, c'era un ospite speciale: Jannik Sinner. Il 22enne di San Candido, reduce dall'eliminazione in semifinale all'Atp Masters 1000 di Indian Wells (California) per mano dello spagnolo Carlos Alcaraz, confermatosi poi campione battendo in finale il russo Daniil Medvedev, si trova infatti in Florida per il secondo Masters 1000 della stagione, sul cemento di Miami.