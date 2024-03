Berrettini-Murray: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MIAMI (FLORIDA) - Smaltita la delusione per la sconfitta in finale nel Challenger 175 di Phoenix contro Nuno Borges , Matteo Berrettini riparte dal Masters 1000 di Miami dove al debutto se la vedrà contro l'ex numero uno al mondo Andy Murray . Il tennista romano, che nel 2023 ha disputato appena 23 partite (12 vittorie e 11 sconfitte) a causa dei continui problemi fisici, ha ottenuto buone risposte sul campo dove in Arizona ha superato uno dietro l'altro Gaston , Cazaux , Atmane e Vukic. Momento complicato, invece, per lo scozzese che, dopo aver battuto Goffin (6-3 6-2), è stato eliminato al secondo turno a Indian Wells da Rublev (6-7 1-6). L'ex numero uno della classifica mondiale non vince due match di fila da agosto, quando al Masters 1000 di Toronto dopo aver superato Sonego (7-6 6-0) e Purcell (7-6 3-6 7-5) si ritirò alla vigilia della sfida contro l'altro azzurro Jannik Sinner.

Da Sinner e Alcaraz a Berrettini: ecco il tabellone di Miami, tutte le sfide

Berrettini-Murray: diretta tv e streaming

Il match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, valido per il primo turno del Masters 1000 di Miami, è in programma al Campo Centrale non prima delle ore 20 italiane (prima ci sono altri due singolari, uno femminile e uno maschile) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (201, 203 205). Inoltre sarà disponbile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

