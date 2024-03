Berrettini, spavento a Miami: lotta per ore poi si arrende a Murray e al malore

MIAMI (FLORIDA) - Matteo Berrettini cade nel primo turno del Masters di Miami per mano di Andy Murray , attualmente numero 62 del ranking mondiale. Il tennista romano si è dovuto arrendere dopo tre set terminati col punteggio di 4-6 6-3 6-4 a favore del britannico. Dopo un'ottima partenza dell'azzurro, che aveva brillato nel primo set, a tradire lo stesso Berrettini è stato probabilmente la sua condizione fisica: durante il secondo set, infatti, il tennista romano ha accusato un mancamento, richiedendo l'intervento del medico in campo. Dopo qualche minuto, Berrettini ha ripreso a giocare ma senza successo. Ora Murray se la vedrà al secondo turno contro l'argentino Etcheverry , numero 29 del ranking mondiale.

Inizia il terzo e ultimo set: dopo due game, Berrettini è già sotto 2-0, avendo perso il servizio durante un infinito primo game durato 20 minuti. L'azzurro prova a reagire ma Murray risponde colpo su colpo portandosi sul 3-1. Nel sesto game Berrettini fallisce tre palle break per rubare il servizio e portarsi in parità ma la spunta Murray che si porta sul 4-2. Ora per l'azzurro si fa dura. Berrettini va al servizio sul 5-3 per il britannico, provando a rimanere nel set e si aggiudica il nono game andando sul 5-4. Nell'ultimo game, serve Murray che senza problemi si porta a casa set e match.

Secondo set: Murray pareggia i conti

Inizia il secondo con Berrettini in vantaggio su Murray: dopo i primi due game i due tennisti sono sull'1-1. I due rivali tengono i rispettivi servizi nei due game successivi e vanno sul 2-2. Berrettini in difficoltà in questo set: Murray gli strappa il servizio al sesto game dopo che l'azzurro gli aveva annullato due palle break, portandosi così sul 4-2. Dopo il 5-2 di Murray, Berrettini va al servizio ma rischia di svenire: attimi di paura con il match sospeso momentaneamente per l'intervento del medico in campo. Il gioco riprende, da verificare le condizioni dell'azzurro che nel frattempo si porta a casa il game e va sul 5-3. Niente da fare nell'ultimo game: domina Murray che chiude sul 6-3 e pareggia i conti.

Primo set: Berrettini avanti

Partita iniziata tra Berrettini e Murray: il britannico sta servendo nel primo game. L'azzurro ruba subito il servizio al rivale e dopo il secondo game è già sul 2-0. Murray reagisce e si porta a casa il terzo game ma Berrettini risponde colpo su colpo e si porta sul 3-1. Show dell'azzurro nel sesto game: dopo aver annullato due palle break al britannico, il tennista romano passa ai vantaggi e va sul 4-2. Berrettini non sbaglia un servizio, Murray può solo provare a rispondere per tenersi in gioco: siamo sul 5-3. Dopo 50 minuti di gioco, Berrettini si porta a casa il primo set chiuso sul 6-4.

