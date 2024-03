"Sabalenka devastata", Badosa parla dell'amica dopo il suicidio del fidanzato

MIAMI (Stati Uniti d'America) - "A dire il vero non voglio parlarne. Come ho sempre detto, lei è una tra le mie migliori amiche. Le sto parlando spesso e so che cosa sta passando e che cosa sta succedendo". Sono le parole di Paula Badosa , tennista spagnola numero 80 del ranking mondiale, impegnata domani - nei trentaduesimi di finale a Miami - contro la seconda forza del circuito, la bielorussa Aryna Sabalenka, travolta dalla terribile notizia della prematura scomparsa del compagno , il 42enne ex giocatore di hockey Konstantin Kolstov, che secondo la polizia della Florida, si sarebbe tolto la vita gettandosi dal balcone .

Le parole di Paula Badosa

"Questa situazione è devastante anche per me, perché lei è la mia migliore amica e non voglio vederla soffrire. Questa situazione è molto difficile e giocare contro di lei sarà complicato per me, ma non voglio parlarne. Le ho detto che non ne avrei parlato. Lei è la mia migliore amica e io gliel'ho promesso", ha concluso Paula Badosa in conferenza stampa.