Sinner, allenamento a Miami: condizione fisica tornata al top

Jannik Sinner torna al lavoro in vista dell'esordio al Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino, dopo il ko a Indian Wells arrivato contro Alcaraz, è pronto per affrontare il vincente della sfida tra l'argentino Cachin e l'altro azzurro Vavassori. In caso di vittoria all'esordio, il classe 2001 se la vedrà con Paul. La possibile rivincita contro lo spagnolo potrebbe arrivare solo in finale, mentre in semifinale Sinner potrebbe incontrare Daniil Medvedev.