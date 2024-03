Vavassori, il sogno continua: dalle qualificazioni fino a Sinner!

Andrea Vavassori approda al secondo turno nel "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 8.995.555 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il 28enne tennista torinese, n.148 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto all'esordio l'argentino Pedro Cachin, n.79 del ranking, in due set con il punteggio di 6-2 6-2, in un'ora e 10 minuti di gioco. Per il piemontese c'è ora il derby tutto azzurro con Jannik Sinner, n.3 ATP e secondo favorito del seeding, bye al primo turno.