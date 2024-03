Sinner-Vavassori: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo aver fatto visita alla Nazioanle di Luciano Spalletti è tempo di tornare in azione per Jannik Sinner che venerdì farà il suo debutto nel Masters 1000 di Miami per difendere al finale della passata stagione. Il tennista numero 1 azzurro, testa di serie numero nel torneo, comincerà al 2° turno (bye al 1°) e lo farà in un derby sfidando Andrea Vavassori in una primissima sfida tra i due.

Il tennista torinese arriva al derby dopo aver vinto delle infinite battaglie nelle qualificazioni contro il croato Ajdukovic e il monegasco Vacherot, mentre la seconda vittoria in carriera in un tirneo del circuito 1000 è arrivata contro l'argentino Pedro Cachin. In questa stagione Vavassori (giocatore più devoto al doppio in coppia con Bolelli) ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo Atp perdendo a Buenos Aires (terra rossa) da Carlos Alcaraz.

Il vincente di questa partita affronterà al 3° turno il vincente tra Griekspoor e l'americano Michelsen.

Sinner-Vavassori: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Vavassori, valida per il 2° turno del Masters 1000 di Miami, è in programma venerdì 22 maggio (orariod a definire) sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

