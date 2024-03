Arnaldi avanti, Cocciaretto eliminata: i risultati degli azzurri a Miami

Debutto in rimonta con successo per Flavio Cobolli che alla sua prima apparizione in un Masters 1000 s'impone con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 il il giapponese Yoshihito Nishioka (#71, ripescato in tabellone come lucky loser) per affrontare al prossimo turno il britannico Cameron Norrie (#31). Infine Matteo Arnaldi ha battuto il francese Arthur Fils (#37 e finalista alle ultime Next Gen ATP Finals) con il punteggio di 6-3, 6-4 staccando il pass al 2° dove incontrerà per la prima volta in carriera il kazako Alexander Bublik (#18).

Wta, Cocciaretto e Trevisan eliminate

Nel tabellone femminile esce Elisabetta Cocciaretto (#51) sconfitta 6-3, 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka, attuale 229 WTA in gara con il ranking protetto in quanto rientrata a gennaio dopo la maternità. Saluta Miami anche Martina Trevisan che non riesce a bissare i quarti di finale della passata edizione: la numero 61 al mondo, non al meglio della sua forma, ha ceduto 6-3, 3-0 ritiro contro l'australiana Storm Hunter.