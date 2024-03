Sinner, aiutino agli avversari: “Non sono al 100%. Ecco su cosa sto lavorando”

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner venerdì farà il suo debutto nel Masters 1000 di Miami dove è testa di serie numero 2 e deve difendere la finale della passata edizione. Andrea Vavassori sarà l'avversario di un Sinner più tranquillo dopo la sconfitta ad Indian Wells contro Alcaraz, così ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene, abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100%. Ancora non lo sono. Sono contento, dopo la partita con Alcaraz ero un po' preoccupato, ora sono più tranquillo".

Sinner e la sfida a Vavassori

"Il Centrale è un po' diverso, la palla è diversa da Indian Wells. Il fattore che incide maggiormente è il meteo, qui c'è più umidità e può esserci tanto vento. È difficile giocare, ma questo campo mi piace e l'ho dimostrato raggiungendo due volte la finale - aggiunge - Stiamo lavorando tanto sul servizio, cercando di cambiare direzione sui colpi. Questa può essere una chiave fondamentale, riesco a cambiare velocità alla palla, ma non direzione. Stiamo lavorando anche sulle volèe con tanti serve and volley, so che devo farle. L'obiettivo è diventare un giocatore migliore".