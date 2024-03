Sonego fuori a Miami al primo turno: Evans vince in rimonta

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Così come per Matteo Berrettini, l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp Masters 1000 di Miami si interrompe al primo turno. Il 28enne tennista torinese si arrende di fronte al britannico Daniel Evans, vittorioso in tre set dopo 2 ore e 23 minuti di gioco. Eppure la sfida era iniziata nel migliore dei modi per l'azzurro, bravo ad aggiudicarsi il primo set dopo appena mezz'ora con il punteggio di 6-1. Sembra tutto semplice, ma la reazione del britannico è veemente: 6-3 al secondo e decisivo 6-4 nel terzo. Per Evans, che ora dovrà vedersela contro l'americano Eubanks, al secondo turno grazie a un bye, si tratta del primo successo contro Sonego che aveva avuto la meglio negli altri tre precedenti: in semifinale a Vienna nel 2020, al secondo turno proprio a Miami lo scorso anno e all'esordio stagionale all'Australian Open, quando fu il torinese a vincere in rimonta 3-1.