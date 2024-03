Sinner-Vavassori, ritardo per pioggia: nuovo orario, diretta e dove vederla in tv

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo essersi goduto la vittoria dell'Italia di Luciano Spalletti contro il Venezuela è tempo di tornare in azione per Jannik Sinner. Il tennista azzurro farà stasera il suo debutto nel Masters 1000 di Miami, testa di serie numero 2, e lo farà nel derby contro Andrea Vavassori in quello che è il primo scontro diretto tra i due. Un Sinner che arriva in Florida un po' provato da Indian Wells dove lui stesso ha ammesso di non essere al 100% ma che è tranquillo e pronto a difendere la finale della passata stagione.

Il tennista torinese arriva al derby dopo aver vinto delle infinite battaglie nelle qualificazioni contro il croato Ajdukovic e il monegasco Vacherot, mentre la seconda vittoria in carriera in un torneo del circuito 1000 è arrivata contro l'argentino Pedro Cachin. In questa stagione Vavassori (giocatore più devoto al doppio in coppia con Bolelli) ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo Atp perdendo a Buenos Aires (terra rossa) da Carlos Alcaraz. Il vincente di questa partita affronterà al 3° turno il vincente tra l'olandese Griekspoor e lo statunitense Michelsen.

Sinner-Vavassori: diretta tv e streaming La sfida tra Sinner e Vavassori, valida per il 2° turno del Masters 1000 di Miami, è in programma venerdì 22 maggio come secondo match sul campo centrale dell'Hard Rock Stadium di Miami. Il programma sarebbe dovuto partire alle 17 ora italiana, le 12 in Florida, con il match tra l'americana Coco Gauff e l'argentina Nadia Podoroska, con a seguire il derby italiano tra il numero 3 e il 148 della classifica mondiale. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito La pioggia si abbatte su Miami I copiosi scrosci che si stanno abbattendo su Miami hanno obbligato la Federazione a posticipare di ore - dalle 11 alle 15 ora locale - l'inizio dei match su tutti i campi. Sul centrale è in programma il derby azzurro tra Sinner e Vavassori che a questo punto dovrebbe iniziare non prima delle 22 (ora italiana).

