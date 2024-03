Sinner, strategia di aprile: terra battuta, classifica ATP, doppio 1000 decisivo

La situazione sul rosso è molto chiara: ad aprile ci saranno altri due prestigiosi Masters 1000 . Il primo si giocherà a inizio mese, a Montecarlo (dal 6 al 14 aprile), mentre il secondo andrà in scena a Madrid, a cavallo tra il quarto mese del 2024 e maggio (24 aprile-5 maggio). In mezzo però non mancheranno tornei altrettanto importanti ma che garantiscono un minor quantitativo di punti. Tra questi spicca la competizione che si disputerà a Barcellona dal 15 al 21 aprile. Si tratta di un torneo 500 (come Rotterdam , vinto proprio da Sinner lo scorso 18 febbraio) e che dunque fornisce meno punteggio rispetto a un 1000. Proprio per questo Sinner potrebbe decidere di saltare questa competizione e conservare le energie per i due appuntamenti più importanti.

Sinner e i punti in più ottenibili nel 2024

Una scelta in linea anche con i risultati ottenuti l’anno scorso che potrebbero favorire l’orientamento del campione azzurro. Sì perché la classifica ATP si determina in rapporto anche al risultato ottenuto in un determinato torneo 365 giorni prima. All’inizio di ogni competizione, infatti, a ciascun giocatore viene sottratto il quantitativo di punti conseguiti l’anno precedente e in base al turno raggiunto nella stagione in corso vengono consegnati al tennista i nuovi punti. Da considerare inoltre, nel ragionamento, che rispetto al 2023 è cambiato anche il numero di punti garantiti a tutti i giocatori nei vari tornei: per esempio raggiungere la finale di un 1000 garantisce 650 punti e non più 600 come accadeva in passato. In generale i Masters forniscono più punti rispetto a 365 giorni fa ed ecco perché partecipare a questi tornei è fondamentale in ottica classifica.