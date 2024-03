Sinner-Vavassori, diretta Miami: nuovo orario dopo la pioggia e dove vederla

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo la sospensione nel derby contro Vavassori causa pioggia, oggi Sinner tornerà in campo nel suo debutto ai Masters 1000 di Miami per riprendere il match: si ripartirà dal primo set sul punteggio di 3-2 per l'altoatesino, arrivato in Florida un po' provato da Indian Wells: lui stesso ha ammesso di non essere al 100% ma che è tranquillo e pronto a difendere la finale della passata stagione. Vavassori, invece, arriva al derby dopo aver vinto delle infinite battaglie nelle qualificazioni contro il croato Ajdukovic e il monegasco Vacherot, mentre la seconda vittoria in carriera in un torneo del circuito 1000 è arrivata contro l'argentino Pedro Cachin. In questa stagione il tennista torinese (giocatore più devoto al doppio in coppia con Bolelli) ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo Atp perdendo a Buenos Aires (terra rossa) da Carlos Alcaraz. Il vincente di questa partita affronterà al 3° turno il vincente tra l'olandese Griekspoor e lo statunitense Michelsen.