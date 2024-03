Sinner vince il derby con Vavassori: chi sfida al terzo turno di Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner completa il suo debutto nel Masters 1000 di Miami vincendo il derby contro Andrea Vavassori . Il numero 3 al mondo, testa di serie numero 2 in Florida, si è imposto con il punteggio di 6-3 , 6-4 in un match durato 79 minuti spalmati su due giorni vista l'interruzione per pioggia di venerdì. Sinner bravo a sfruttare la ripartenza a freddo per far suo il 1° set mentre nel secondo è bastato un break (vinto a 0!) per indirizzare frazione e partita.

Per l'altoatesino al 3° turno c'è l'olandese numero 25 al mondo Tallon Griekspoor con il quale è 3-0 negli scontri diretti con l'ultimo vinto a Rotterdam in questa stagione. "Ieri non mi sentivo benissimo in campo, oggi sono abbastanza contento della mia prestazione - le parole di Jannik - Non sai mai cosa aspettarti da Vavassori, sono felice per lui perché sta facendo un'ottima carriera. È un giocatore pericoloso, serve bene. Sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ha un bellissimo team. Non sapevo cosa aspettarmi dalla partita, posso solo essere contento. Dopo il break sia nel primo che nel secondo set dovevo restare tranquillo nei miei turni di battuta".

2° set: Sinner 6-4

Dopo i primi 4 game equilibrati Sinner rompe gli indugi al 5°: break a 0 per andare 3-2 e poi confermarlo per il 4-2. La frazione si gioca nei turni di servizio di Jannik che non concede nulla al connazionale, bravo ad annullare una palla breal al 7° gioco,

1° set: Sinner 6-3

Si ricomincia dal 3-2 Sinner su servizio Vavassori, 40-40 e l'altoatesino sfrutta subito il momento per strappare il servizio e scappare sul 5-2. Vavassori tiene a 0 il suo turno di battuta, Sinner a 15 e chiude il primo set 6-3 dopo 40 minuti.

