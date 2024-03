Miami, Paolini ok al debutto: battuta la Volynets

MIAMI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini vince al debutto nel Wta 1000 di Miami malgrado l'interruzione per pioggia. La 28enne tennista toscana, n.14 del ranking e 12 del seeding ha sconfitto la qualificata statunitense Katie Volynets, n.121 WTA, in due set con il punteggio di 7-6(8), 7-5 dopo un totale di due ore e 6 minuti. Il match era stato interrotto ieri per pioggia, venerdì,, e rinviato ad oggi sul punteggio di 7-6(8), 4-5 per l'azzurra, che nel tie-break della prima frazione ha salvato due set-point. Ai sedicesimi Paolini se la vedrà con un'altra americana, Emma Navarro, 20esima forza del torneo.