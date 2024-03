Musetti, prima vittoria da papà: “Merito di mio figlio Ludovico se sono qui”

"Ludovico mi ha fatto giocare questo torneo!". La nascita anticipata del piccolo Musetti ha consentito a papà Lorenzo di essere presente nel tabellone del Masters 1000 di Miami. E la prima uscita sul circuito da papà (contro il russo Roman Safiullin, vittoria in due set) è da incorniciare: "E' una bellissima sensazione - ha spiegato Musetti nelle dichiarazioni riportate da Supertennis al termine del match -. C'erano tanti dubbi sulla possibilità di giocare questo torneo ma la vita ti regala sempre una chance. Anche se sono in un momento non straordinario, in termini di risultati, in me c'è tanta felicità, sono in un momento della mia vita pieno di belle sorprese. E oggi si è visto, in campo mi sono sentito più leggero e tranquillo. C'era la giusta tensione e il giusto nervosismo, ma mi sono sentito bene e credo di aver ritrovato il vero Lorenzo, è merito anche di Ludovico se sono riuscito ad essere qui". L'arrivo del piccolo Musetti era in programma il 19 marzo, ma i quattro giorni di anticipo hanno consentito a Lorenzo di essere presente a Miami.