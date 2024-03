Sinner, Griekspoor e il discorso di Cahill: “Abbiamo pensato a una cosa che..."

Gara difficile per Sinner quella contro Griekspoor, risolta dall'altoatesino solo al terzo set. Un match subito in salita sia per l'interruzione causa pioggia sia per la prova dell'olandese che si era portato a casa il primo set. Un ottavo di finale vinto in rimonta dall'azzurro che, a fine gara, ha dichiarato: “E’ stata una partita molto dura, ho cercato di essere forte in una situazione difficile. Lui gioca un ottimo tennis, sapevo cosa aspettarmi; ho avuto qualche chances anche nel primo set ma lui è stato più bravo ed è riuscito a gestire meglio la situazione e a cogliere le sue occasioni. Nel secondo e nel terzo set ho alzato l’intensità ma contro un giocatore che serve così bene non è facile. Ha giocato un gran match e ha usato al meglio le armi che possiede e oggi è stato bravissimo anche a rete. A volte non puoi far altro che accettare le difficoltà, ho provato a rimanere forte mentalmente. Mi sono trovato in una situazione complicata e sono felice di come l’ho gestita. Per questo motivo oggi la considero una buona giornata”.