Murray, la sinfonia degli addii: Sir Andy saluta Miami per l’ultima volta

È giunto ai titoli di coda Andy Murray e ogni torneo nel quale si schiera diventa una sorta di passerella agonistica nella quale dare il massimo, fino all’ultimo quindici. A Miami l’addio è stato ancora più speciale perché come aveva già ricordato in avvio di rassegna il sito di gara ed il posto hanno rappresentato molto (2 titoli e quattro finali) per lui: «A Miami mi sono allenato spesso, è stata per me una sorta di seconda casa». La sua corsa si è fermata al 3° turno, per mano del ceco Machac e dopo quasi 3 ore e 40 minuti di gioco. Nel terzo set, recuperato un break all’avversario e salito sul 5-5, Sir Andy ha preoccupato per un movimento innaturale con la caviglia sinistra che gli ha provocato una smorfia di dolore alla quale è seguita una corsa a balzelli verso la rete, prima di accasciarsi e toccare l’arto. Si è pensato al peggio, poi Murray si è rialzato, ha chiesto un medical time out ed è tornato in campo per provare a compiere, pur claudicante, l’ennesima impresa. Non gli è riuscita perché nel tie-break il ceco ha accelerato e l’ha tolto dai giochi: «È stato un torneo particolarmente importante per me - ha detto il britannico -, si sono sommate le emozioni lasciando il campo come molto probabilmente capiterà anche in altri eventi. Adoro questa città e durante il match non pensavo alle tante partite giocate a Miami, piuttosto al fatto che era l’ultimo e avrei voluto farlo durare ancora un po’». Lo sguardo dell’indomito scozzese è rivolto ai prossimi impegni: «Non vedo l’ora che arrivi la fine adesso, darò il massimo nei prossimi mesi e poi tornerò a casa dalla mia famiglia». Prima ci sarà l’appuntamento clou sui nobili prati di Wimbledon, dove il due volte campione cercherà di lasciare un’ultima impronta.