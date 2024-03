Sinner-Machac: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MIAMI (USA) - Sconfitto O'Connell in due set (6-4, 6-3) dopo 1 ora e 50 minuti di gioco, Sinner accede per la quarta volta consecutiva ai quarti del Masters 1000 di Miami. Il cammino del tennista azzurro in Florida lo ha visto aggiudicarsi il derby contro Vavassori al debutto, per poi superare anche l'olandese Griekspoor e infine proprio l'australiano.

I precedenti

Classe 2000, Tomas Machac approda ai quarti del secondo Masters 1000 stagionale dopo aver battutto Rublev (6-4, 6-4), Murray (5-7, 7-5, 7-6(5) ) e l'azzurro Arnaldi (6-3, 6-3). Il tennista ceco si colloca attualmente al numero 60 del ranking ATP. In passato ha avuto la meglio anche sull'altro italiano Musetti, sconfitto all'ATP di Marsiglia. Nessun precedente invece con Jannik Sinner, che affronterà dunque per la prima volta in Florida.

Sinner-Machac: dove vedere il match in tv e in streaming

Il match valido per i quarti del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Machac sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis non prima delle 20 ora italiana. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

