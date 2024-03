Djokovic, cambia tutto: clamoroso annuncio sul futuro!

Reduce dal forfait all'Atp Masters 1000 a Miami, con un post sui social Novak Djokovic ha annunciato una clamorosa novità in vista del futuro. Il serbo, numero uno della classifica mondiale, ha infatti ufficializzato la separazione con il proprio coach Goran Ivanisevic. "Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian e io stavamo cercando di innovare e portare un po' di magia nel servizio al nostro duo. In effetti, non solo abbiamo portato il servizio, ma anche tante risate, divertimento, numero 1 nella classifica di fine anno, risultati da record e altri 12 tornei del Grande Slam (e alcune finali) da allora in poi. Ho parlato anche di un po' di drammaticità? #Nolefam lo saprebbe", scrive Djokovic.