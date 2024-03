Zverev batte Marozsan in due set e vola in semifinale a Miami: chi sfiderà

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Alexander Zverev è il terzo semifinalista del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il quarto Wta 1000 del 2024) che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista tedesco ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3 7-5 in un'ora e 39' di gioco, Fabian Marozsan, numero 57 della classifica Atp.