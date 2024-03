Djokovic, le parole sul nuovo allenatore sorprendono: “Non è detto che..."

MIAMI (Stati Uniti) - Novak Djokovic si sta preparando alla stagione sulla terra rossa dove non sarà assistito da Goran Ivanisevic . Il numero 1 al mondo al comunicato la separazione dalla leggenda (con la quale ha vinto 12 Slam) ma non c'è ancora un nome del sostituto, lo stesso Nole ha dichiarato a Tennis Majors: "Non ho ancora un'idea chiara su chi sarà il mio nuovo coach, né se ce ne sarà uno. Ho avuto coach sin da quando ero un ragazzino e ora cerco solo di capire da solo ciò di cui ho bisogno e che mi faccia sentire più a mio agio. Sarete informati qualora qualcuno dovesse unirsi al team".

Sull'addio ad Ivanisevic

"Goran è e resterà un mio amico per tutta la vita, mio e di tutta la mia famiglia. È una persona cara, e la fine della nostra collaborazione non interromperà la nostra amicizia. Dopo quasi cinque anni eravamo arrivati a un punto in cui avevamo esaurito la nostra collaborazione - aggiunge - insieme abbiamo scritto pagine di storia, abbiamo vinto degli Slam, chiuso stagioni da n.1 del mondo, affrontato tribunali e processi, dalla squalifica agli Us Open fino alla detenzione agli Australian Open. E mi ricorderò per sempre che lui in quel momento era lì per me".