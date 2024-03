Sinner 'deluso' da Medvedev: "Ha fatto tanti errori. Finale? Penso che..."

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner domina Daniil Medvedev e con un netto 6-1, 6-2 si prende il pass per la finale del Masters 1000 di Miami. Match pazzesco del fenomeno azzurro che infila il quinto successo consecutivo nei confronti contro il russo e dà seguito alla straordinaria rimonta di due mesi fa a Melbourne nella finale degli Australian Open. Al termine della semifinale sul cemento statunitense, ha parlato così Sinner che ora in finale avrà la possibilità, in caso di vittoria, di salire al posto numero 2 del ranking Atp.

Le parole di Sinner

Commenta così l'incontro Sinner: "Non lo so, stavo benissimo sul campo. In genere più vai avanti e più ti senti a tuo agio nei tornei. Lui ha fatto tanti errori e io ne ho approfittato. Mi aspettavo una partita durissima. Se mi avesse brekkato ad inizio del match e ad inizio secondo set sarebbe stata una partita diversa. Mi sono sentito bene, vediamo cosa succede in finale". Nel 2021 la prima finale in un Masters 1000 a Miami contro Hurkacz: "Mi sento diverso. A volte penso a quei tempi, prima di quella finale non ho dormito e ora invece gestisco meglio queste situazioni. Domenica spero di giocare bene. E 'un torneo importante, se lo vinco bene sennò ci sarà un'altra occasione".

