Sinner-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

A Miami va in scena l'ultimo atto del secondo Masters 1000 stagionale. A contendersi il titolo, il numero 3 al mondo Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov , che ha superato il tedesco Zverev - numero 5 al mondo - in tre set (6-4, 6-7, 6-4.

Per il campione azzurro, in palio c'è anche la possibilità di firmare il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz nella classifica ATP. A eliminare il murciano ai quarti di finale era stato proprio Dimitrov. L'altoatesino si è fatto strada fino all'ultimo appuntamento del torneo, vincendo all'esordio nel derby contro Vavassori, e superando poi Griekspoor, O'Connell, Machac e Medvedev. Quest'ultimo, sconfitto dopo poco più di un'ora di gara dominata da Sinner, che si è qualificato per la finale in due set con un netto 6-1, 6-2. Il bulgaro ha invece incontrato lungo il proprio cammino Tabilo, Hanfmann, Hurkacz, Alcaraz e, appunto, Zverev.

Sinner-Dimitrov, i precedenti

Sinner e Dimitrov si ritroveranno uno di fronte all'altro per la quarta volta. Il bilancio degli incontri pende a favore del tennista italiano, che dopo essere stato sconfitto agli Internazionali del 2020 - edizione vinta da Djokovic - si è preso la rivincita nei due incontri dello scorso anno, uno dei quali disputato proprio a Miami e terminato con il punteggio di 6-3, 6-4. L'ultima vittoria sul bulgaro rimanda invece all'ATP di Pechino di ottobre.

Per Dimitrov, numero 12 del ranking Atp, è la terza finale in un Master 1000: vinse a Cincinnati nel 2017 contro Kyrgios, perse a Parigi contro Djokovic a dicembre 2023. A fine torneo tornerà in top ten, dopo essere stato anche numero 3 del mondo a novembre 2017.

Dove vedere l'incontro

La finale del Masters 1000 di Miami è in programma domenica 31 marzo non prima delle 21. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e sulle piattaforme NOW e Sky Go.

