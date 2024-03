Arbino e la separazione da Sonego: "È dura ma voglio ripartire"

«Il più bello, senza dubbio, è legato alla prima vittoria di un titolo Atp ad Antalya 2019. Mi ero defilato in tribuna per filmare l’attimo e Lorenzo mi cercava con lo sguardo. Mi ha raggiunto dicendomi cose intime che rimarranno per sempre nei miei ricordi. Grande anche l’emozione provata quando a Vienna nel 2021 ha battuto nettamente Djokovic. Man mano che la partita andava avanti, superata l’ansia della possibile brutta figura, ci abbiamo creduto e la magia si è materializzata. Avevamo preparato bene la partita. Lorenzo ha tenuto testa a Novak anche sul rosso del Foro Italico, in semifinale, portandolo al terzo set. Per finire, la vittoria dello scorso anno a Malaga in Coppa Davis rimane tra i momenti importanti anche se qualcosa nel nostro rapporto si era in qualche modo già incrinato. Sentivo che non mi ascoltava più come un tempo».

L’aquila è da sempre il simbolo di Arbino, con la bandana del guerriero, pronta a volare. Cosa le mancherà di più?

«L’adrenalina della partita, i viaggi e le atmosfere dei tornei più importanti al mondo. Per ora li guarderò da remoto, sperando in un Lorenzo protagonista, al pari degli altri azzurri».

Cosa lasciano i confronti in undici anni di massimo circuito con i migliori coach al mondo e i rispettivi giocatori?

«Un enorme bagaglio di esperienza, quella che vorrei mettere a disposizione di qualcuno se mi verrà chiesto e se lo riterrò opportuno».

Una riflessione conclusiva su questa lunga collaborazione?

«Ringrazio Lorenzo per il percorso fatto. Anche se l’ultimo periodo non è stato facile non l’avrei mai lasciato, neppure se fossimo stati costretti a ripartire dai futures. Credo però che non sarebbe accaduto, anzi saremmo risaliti verso il best ranking, quello che merita e gli auguro di ottenere. Ringrazio anche Nunzia, la mia compagna e tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e permesso di raggiungere questi fantastici risultati. Così tutti i membri del nostro team, il Circolo della Stampa Sporting nella persona del presidente Pietro Garibaldi e tutti i tecnici e il management della Fitp che hanno sempre dimostrato il massimo rispetto per il mio lavoro».