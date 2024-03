Sinner numero 1 del mondo? Ecco come e quando può superare Djokovic e Alcaraz

Come te nessuno mai: Jannik Sinner può diventare il numero uno al mondo nel corso del 2024. Il tennista altoatesino si è imposto nettamente contro Medvedev nella semifinale del secondo Masters 1000 della stagione a Miami e ora se la vedrà con Dimitrov nell'atto conclusivo del torneo. Nel caso in cui dovesse imporsi contro il bulgaro, Jannik supererebbe Carlos Alcaraz e diventerebbe il numero 2 al mondo nel ranking Atp. L'altoatesino è in uno stato di forma straordinario, e la sua scalata in classifica potrebbe non fermarsi solamente al raggiungimento del secondo posto.