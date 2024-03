Djokovic-Ivanisevic, lite furiosa: quel "Vi licenzio tutti" dopo Sinner e Nardi

I rapporti tra Djokovic ed il suo team non sono sempre stati idilliaci, non è una novità che durante le partite spesso Nole, se in difficoltà, lanci sguardi tesi o addirittura parole molto forti come il famoso "Vi licenzio tutti!" urlato all'ultima edizione degli Australian Open nel match perso contro Sinner. Djokovic che, tra l'altro, stava già ritoccando il suo staff con l'avvicendamento tra i manager Dodo Artaldi e l’americano Mark Madden .

Tornando sul divorzio da Ivanisevic, Djokovic ha precisato in questi giorni che "prima di tutto Goran è e resterà un mio amico per tutta la vita, mio e di tutta la mia famiglia. E' una persona cara, e la fine della nostra collaborazione non interromperà la nostra amicizia". "Dopo quasi cinque anni eravamo arrivati a un punto in cui avevamo esaurito la nostra collaborazione - ha ancora spiegato Nole a Tennis Majors - insieme abbiamo scritto pagine di storia, abbiamo vinto degli Slam, chiuso stagioni da n.1 del mondo, affrontato tribunali e processi, dalla squalifica agli Us Open fino alla detenzione agli Australian Open. E mi ricorderò per sempre che lui in quel momento era lì per me”.