Sinner da impazzire: e volano gli ascolti tv su Sky e Now

TORINO - Ascolti al top per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev al Masters 1000 di Miami. Ieri sera, la semifinale del torneo che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero quattro del mondo - dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto ben 892 mila spettatori medi e 1 milione 560 mila spettatori unici, con il 4,6% di share. Si tratta del quarto miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky.

Appuntamento con la storia domani, domenica 31 marzo, con la finale tra Sinner e Dimitrov dalle 21 (prepartita dalle 20.30) su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.