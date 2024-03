Dimitrov avverte Sinner: gli elogi e quella frase prima della finale di Miami

Dopo aver sconfitto il più quotato Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami, Grigor Dimitrov sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nella finale del torneo statunitense. Il tennista bulgaro, prima della sfida contro l'azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sinner è il migliore giocatore in questo momento. Sta giocando un tennis eccezionale ed è un piacere per me guardare come è riuscito a mantenere questo livello in tutte le settimane. Ora devo competere contro di lui e per me è un'occasione, uno stimolo. Mi piacciono queste partite".