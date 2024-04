Alcaraz, clamoroso colpo di mercato per battere Sinner: preso Ivanisevic!

Ivanisevic da Alcaraz! Ma è un pesce d'Aprile...

Nella giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024, è emersa una clamorosa notizia. Un account X che segue tutte le vicissitudini di Djokovic ha riportato che: "Goran Ivanisevic si è unito allo staff di Carlos Alcaraz. Alcaraz vuole migliorare il suo servizio e crede che Ivanisevic sia l'ideale per migliorare quel fondamentale. Ivanisevic lo raggiungerà a Monte Carlo dove inizierà il suo nuovo lavoro". L'annuncio ha prontamente fatto il giro del web, ma la realtà è un'altra. Si tratta di un pesce d'aprile studiato ad hoc per spaventare i tifosi del serbo che non si è ancora sbilanciato sul prossimo allenatore, sempre che decida di ingaggiarne uno come dichiarato da lui stesso. Il talento spagnolo, dunque, continuerà il suo lavoro con Juan Carlos Ferrero.