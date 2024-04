Sinner e il siparietto sulla posizione nel ranking: Jannik risponde così

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Miami superando in finale Grigor Dimitrov in poco più di un'ora di gioco e al termine di un match dominato dal fenomeno azzurro. Per l'altoatesino arriva il 13° titolo in carriera e per la prima volta il raggiungimento della posizione numero 2 del ranking con il sorpasso su Carlos Alcaraz. Un traguardo straordinario per il 23enne di San Candido che ora vuole continuare la sua scalata con il solo Novak Djokovic rimasto davanti a sè. E proprio sul posizionamento nel ranking è avvenuto un simpatico siparietto nella conferenza stampa post vittoria sul cemento statuintense.

Sinner, siparietto a Miami

Un giornalista ha chiesto al tennista azzurro: "Sei più felice per la vittoria del torneo di Miami o di essere diventato il numero 1 al mondo?". Un lapsus dell'interlocutore che ha fatto sorridere Jannik, pronto come sempre nella risposta. "Errore gratuito", ha ribattuto in gergo tennistico Sinner facendo esplodere i presenti in una fragorosa risata. Sinner ha poi proseguito con serietà: "La cosa più importante è stata fare una bella prestazione, sia in semifinale che in finale. Essere il numero 2 è una cosa incredibile. Non avrei mai pensato di raggiungere questo traguardo, vengo da una famiglia normale, i miei genitori continuano a lavorare. Diciamo che lo sport è una cosa, la vita reale è un’altra cosa. Quindi sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto godendo ogni momento".

Sinner, le parole dopo il trionfo a Miami