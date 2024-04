"Sono tornato": Berrettini carica da Marrakech e lancia un messaggio a Sinner

Berrettini: "Jannik ci sta motivando"

"Sette mesi senza giocare sono tanti... mi è mancato ed è per questo che ho così tanta energia. Sono contento di essere tornato. Mi diverto tanto a giocare: quello di oggi è stato un match molto positivo per me. Il tennis italiano sta andando molto bene, ci sono tanti giovani come Cobolli. Siamo in un grande momento e io spero di tornare a giocare anche in Coppa Davis. Oggi ci sono tanti ottimi giocatori in Italia, Sinner sta giocando benissimo e merita di vincere. Io devo continuare a lavorare e le sue vittorie ci spingono sempre a dare il meglio del meglio".