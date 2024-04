Darderi avanza a Houston. Errani ok a Bogotà, out Stefanini e Brancaccio

Luciano Darderi supera il primo turno nel torneo di Houston, Atp 250 sulla terra battuta, in programma dall'1 al 7 aprile. Unico italiano in tabellone, Darderi ha battuto in rimonta 3-6, 7-6(3), 6-2 lo statunitense Denis Kudla, numero 163 della classifica Atp. Ora affronterà la seconda testa di serie, l'argentino Francisco Cerundolo, che entra direttamente in tabellone al secondo turno. Tra i due non ci sono precedenti.