Sinner e la difficoltà in più da gestire: “In alcuni casi si fa fatica a respirare”

«La stagione sul rosso sarà stimolante, considerando che nel 2023 il Roland Garros è stato deludente per Sinner, con le dichiarazioni sul non divertimento. Il suo tennis è fatto di pressing, velocità e ritmi elevati, che in qualche modo dovrà però adattare a una superficie diversa, tutto un altro scenario, in cui le condizioni sono assai variabili, per esempio fra il giorno e la sera, gli stessi rimbalzi non sempre regolari. E a Parigi, sulla distanza dei 3 set su 5, nei primi incontri Jannik dovrà cercare di risparmiare più energie possibili. Farà tesoro di quanto accaduto lo scorso anno, portarsi dentro le esperienze passate per non ripetere certi errori».

Prima ci sono altri prestigiosi appuntamenti: riuscirà a essere competitivo?

«Montecarlo è assai vicino e c’è davvero poco tempo per adattarsi, considerando che il passaggio dal cemento alla terra non è così banale. E che probabilmente al rientro dall’America effettuerà Jannik anche un richiamo atletico in vista della stagione sul rosso. Un aspetto che è giusto evidenziare, perché grazie al lavoro certosino di Umberto Ferrara la condizione fisica di Sinner è al top».



Che cosa deve cambiare dal punto di vista tecnico sulla terra?

«Non può pensare di sfondare gli avversari soltanto con il ritmo da fondo, per cui dovrà fare maggior ricorso alle variazioni. Già sta utilizzando di più anche sul duro la palla corta, soluzione preziosa sulla terra, così come il rovescio tagliato o in certi casi la discesa a rete, anche seguendo il servizio kick. Ecco, sono curiosa di vedere come saprà utilizzare ciò che ha aggiunto al proprio repertorio, senza comunque snaturare le sue caratteristiche tecniche».

L’allergia di cui soffre può rappresentare un problema, in particolare a Madrid o Roma?