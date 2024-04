Fiorello, il video e Panatta che rivela: «Non puoi fare il tennista»

TORINO - Ospite da Fiorello a VivaRai2! è l’attore, cantante e ora regista Neri Marcorè. In puntata il conduttore ha svelato una lettera inviata da un Neri quattordicenne ad Adriano Panatta, in cui chiedeva la possibilità di poter fare un provino con lui. Fiorello ha preparato così una sorpresa per Neri: la video-risposta di Adriano Panatta. «La risposta alla lettera che mi mandò tanto tempo fa è questa qua… - inizia così l’allenatore –. Io gli ho detto, guarda, non puoi gioca’ a tennis. Inutile che mi dici che sei un tennista, che conosci il Pof Pof. Ma che Pof? Gli ho detto di fare l’attore che è pure bravo, è bravo no?».