Wta Finals si giocheranno a Riyadh dal 2024 al 2026: l'annuncio ufficiale

RIAD (Arabia Saudita) - Sarà la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh la sede delle Wta Finals per il triennio 2024-2026 . Lo ha annunciato la stessa associazione sui propri canali social. La scelta è giunta al termine di un processo di valutazione nel corso del quale sono state prese in considerazione candidature provenienti da altri paesi e ascoltati i pareri di diverse giocatrici attive sul circuito.

Il comunicato ed i criteri

I criteri adottati sono stati le potenzialità nel riuscire ad allestire un evento di prima classe tanto per le protagoniste in campo quanto per i tifosi presenti sugli spalti, la disponibilità nel veder aumentare quelle che erano le ambizioni della Wta in termini di crescita di montepremi, l'intenzione nel voler continuare a far crescere l'evento nel corso degli anni. La decisione finale, si legge ancora nel comunicato rilasciato dalla Wta, è coerente con la presenza dell'associazione nella regione del Medio Oriente da più di vent'anni e arriva in un momento in cui l'Arabia Saudita - dal 2015 a oggi - ha visto triplicare i suoi investimenti nel mondo dello sport.

La Federazione saudita di tennis nel 2023 ha ospitato per la prima volta le Atp Next Gen Finals e numerose sono state le esibizioni nel corso degli anni quali la Diriyah Tennis Cup e Riyadh Season Tennis Cup che hanno visto competere alcune delle stelle attive su ambo i circuiti. Oltre aver scelto Rafa Nadal come ambasciatore della Federazione Tennis del paese.