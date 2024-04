Berrettini-Sonego: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MARRAKECH (Marocco) - Nei quarti di finale del torneo Atp 250 in corso di svolgimento sulla terra rossa di Marrakech andrà in scena il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego . Il romano, numero 135 della classifica mondiale e in gara con il ranking protetto, ha battuto - nell'ordine - il kazako Shevchenko e lo spagnolo Munar. Il torinese, tifosissimo granata, quarto favorito del tabellone ed entrato direttamente agli ottavi, arriva invece alla sfida dopo il successo ottenuto contro l'indiano Nagal . Tra i migliori otto della competizione anche Fabio Fognini , che se la vedrà con il russo Kotov, dopo aver eliminato prima il francese Gaston, poi il serbo Djere.

Berrettini-Sonego, dove vederla

Il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, in programma sabato 5 aprile non prima delle ore 13, sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV. In alternativa, sul nostro sito sarà possibile seguire la cronologia live dell'incontro.