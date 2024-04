Sinner: "Vi racconto Djokovic, Medvedev, lo Slam e i ko che mi hanno segnato"

Jannik poi ripercorre la grande vittoria al primo Slam in carriera: "Ho vissuto l'intero torneo in Australia con molta calma. Contro Djokovic è stato un match diverso dalla maggior parte delle partite. Perché giocavo contro uno che non aveva mai perso una semifinale, lì. Giocavo contro uno che aveva vinto 24 Grandi Slam. Quindi, nella mia testa, sapevo di dover fare la cosa giusta. Dal punto di vista tattico, dovevo essere perfetto. Anche mentalmente, perché lui non avrebbe mai abbassato la guardia. Ho cercato di giocare punto dopo punto con la giusta disposizione mentale. È l'unica cosa che posso controllare".

Sulla finale contro Medvedev: "A un certo punto, il mio obiettivo era diventato quello di tenerlo in campo il più a lungo possibile. Speravo che cedesse un po'. È quello il momento in cui si deve spingere, no? Stavo aspettando che si presentasse un'opportunità. Aspettavo, aspettavo, ma non arrivava mai. Poi ho cominciato a intravederla. Mi sono detto: “Ok, ora mi sento di nuovo sicuro” E il pubblico si è schierato un po' dalla mia parte. Finale del Grande Slam, quinto set, una situazione difficile da affrontare. Ma, mi sono detto, è anche quello per cui mi sono allenato mentalmente. Fisicamente sono pronto. Devo solo essere concentrato, no? E ho iniziato a colpire la palla molto bene".

Sinner e la pressione

Secondo il tennista azzurro bisogna venire a patti con l'incessante pressione che accompagna il tennis agonistico: "Questa pressione va presa in modo positivo. Devi essere gentile con lei. Devi fare amicizia. Se la odi, allora non sei nel posto giusto - aggiunge - La cosa davvero positiva del tennis è che hai questo slancio. Lo slancio può essere positivo, felice. E può essere negativo quando si perde. Ma si vive di slancio. Nella mia mente, tutto va piuttosto veloce".

Il 2024 e i punti forza

Dopo il trionfo in Australia ed il recente Masters 1000 di Miami hanno dato la spinta giusta all'azzurro in questa stagione: "Cercare di essere il più competitivo possibile in tutti i Grandi Slam, ma soprattutto alle Olimpiadi. Sto cercando di diventare più forte, ma non più grosso. Credo che il mio punto di forza sia la flessibilità che ho negli scatti".