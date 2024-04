Musetti, debutto amaro in Portogallo: subito eliminato, vince Borges in 2 set

ESTORIL (Portogallo) - Lorenzo Musetti salut subito il torneo Atp 250 di Estoril. Il tennista azzurro è stato sconfitto al debutto (negli ottavi di finale) contro il portoghese e beniamino di casa Nuno Borges, numero 62 del ranking. Il match è durato 96 minuti dove il 22enne di Carrara ha ceduto in due set 7-6(4), 6-3 in una partita con tanti rammarichi: infatti Musetti aveva un break di vantaggio nel primo set e poi ancora due set-point. Fallita l’opportunità di chiudere al dodicesimo gioco l'azzurro è entrato ancora una volta in una spirale negativa che lo ha portato all'eliminazione dal torneo