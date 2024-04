Nadal salta Montecarlo: “Il mio corpo non me lo permette. Non immaginate..."

MADRID (Spagna) - Rafa Nadal ha pubblicato sui suoi profili social un video dove si allena su terra rossa ma il suo ritorno in azione dovrà ancora spettare. La leggenda spagnola infatti non sarà presente al Masters 1000 di Montecarlo come spiegato sempre su Instagram: "Questi sono momenti molto difficili per me, dal punto di vista sportivo. Purtroppo devo dirvi che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette. E anche se lavoro duro e faccio il massimo sforzo ogni giorno con tutta la voglia di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che non posso giocare oggi. Non hai idea di quanto sia difficile per me non poter partecipare a questi eventi. L'unica cosa che posso fare è accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo l'entusiasmo e la voglia di giocare per darmi la possibilità che le cose migliorino. Grazie ancora a tutti, come sempre, per il supporto e gli auguri!".