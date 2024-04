Berrettini-Navone, semifinale a Marrakech: quando e dove seguire il tennis live

MARRAKECH (Marocco) - Dopo il convincente successo in due set nel derby contro Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini vuole proseguire il suo percorso di rinascita e a Marrakech si prepara per la semifinale dell'Atp 250 di Marocco contro l'argentino Mariano Navone. Per il tennista romano e un importante ritorno in semifinale in 2024 nel quale Matteo è chiamato a risorgere definitivamente dalla lunga serie di infortuni che lo ha tenuto lontanto dai campi. Contro Navone, primo incontro in assoluto tra i due, la possibilità di strappare il pass per l'ultimo atto sulla terra rossa marocchina contro uno tra Kotov (passato grazie al successo contro Fognini) e Carballes Baena.